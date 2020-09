Notizie Milan – Offerta dell’Aston Villa per Milot Rashica

MILANO – Ancora un’altra sfida di mercato per i rossoneri! Il Milan è alla ricerca di alcuni rinforzi per la rosa di mister Pioli e avrebbero puntato alcuni obiettivi per migliorare il reparto offensivo. Uno di questi sembrava esser Milot Rashica, attaccante classe ’96 del Werder Brema.

Tuttavia, secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’Aston Villa avrebbe presentato un’offerta ai tedeschi per il giovane kosovaro. Il club inglese starebbe spingendo per portare il giovane a Birmingham e potrebbe battere la concorrenza dei rossoneri. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.