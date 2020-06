Notizie Milan – Occhio alla Fiorentina per Rodrigo De Paul

MILANO – Il futuro di Rodrigo De Paul assomiglia sempre a un rompicapo. Il numero dieci dell’Udinese può vantare diversi ammiratori, tra cui il Milan. I rossoneri però, nonostante la lunga corte che stanno facendo al giocatore, non sono l’unica squadra pronta ad acquistarlo. Nei giorni scorsi avevamo riportato della “battaglia” di mercato con la Lazio, per il fantasista della squadra friulana, ma ad oggi il club che sembra essere il vantaggio non sono né i rossoneri, né i biancocelsti. Bensì la Fiorentina di Rocco Commisso. In questo caso però la società gigliata dovrà fare i conti con la volontà del giocatore, non così propenso ad accettare i viola. De Paul ha più volte dichiarato di voler tornare a giocare in Champions League.

