Notizie Milan – Nuovo obiettivo in Portogallo per la difesa

MILANO – Il Milan continua a scandagliare il mercato con molto a attenzione, in vista della prossima stagione. Uno dei reparti che sarà sicuramente rinforzato in estate è quello arretrato, si cerca un calciatore che possa comporre insieme a Romagnoli una coppia centrale affidabile. E proprio in quest’ottica i rossoneri sembrano aver messo gli occhi su David Carmo, centrale portoghese del Braga. Il diavolo si sarebbe spinto anche oltre il mero interesse, avendo già allacciato i rapporti con il club lusitano per giocatore. Il Milan avrebbe richiesto informazioni circa il costo del cartellino del classe ’99, dato che Carmo avrebbe convinto i talent scout del club meneghino. Dopo Florentino, quindi, interessa un altro calciatore portoghese, un mercato che i rossoneri sembrano apprezzare particolarmente.

