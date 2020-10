MILANO – Sky Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul Milan e i casi di Coronavirus in casa rossonera. L’emittente satellitare ha spiegato come la squadra sia sottoposta ad un nuovo ciclo di tamponi per il Covid-19. Risultati tutti negativi per il Diavolo, ma sia Leo Duarte che Zlatan Ibrahimovic sono risultati ancora positivi al virus. Ovviamente i calciatori impegnati con le rispettiva nazionali non hanno potuto sottoporsi al nuovo iter.