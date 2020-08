Notizie Milan, nuovo affondo per Tonali: le ultime sulla trattativa

Notizie Milan – Si avvicina Tonali: i dettagli della trattativa

Si accende la trattativa per portare Sandro Tonali a vestire la maglia del Milan. Dopo essere stato ad un passo dall’Inter, la bufera riguardo il futuro del tecnico nerazzurro Antonio Conte ha rallentato la chiusura dell’affare, fino a permettere ai rossoneri di inserirsi con forza. Dopo la prima offerta, respinta dal Brescia di Cellino, è arrivata nelle ultime ore un’apertura dello stesso patron delle ‘rondinelle per il passaggio del centrocampista al Milan. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nelle ultime ore anche il gruppo Elliott stesso si sarebbe convinto della bontà dell’operazione, dando il via libera a Massara e Maldini di alzare l’offerta fino ad un pari di 35 milioni totali, suddivisi in 10 milioni di prestito oneroso e 25 per il diritto di riscatto. Resta da capire ora se l’Inter intenderà tornare sul giocatore, o se il club rossonero riuscirà ad avere la meglio.