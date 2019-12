Notizie Milan – Non solo il Napoli, su Rodriguez anche un club turco

MILANO – Ricardo Rodriguez ha già le valigie pronte per lasciare il Milan a gennaio. Il terzino svizzero, in seguito all’esplosione di Theo Hernandez, è stato relegato al ruolo di riserva e, per evitare il rischio di perdere l’Europeo, il classe 1992 vuole cambiare aria. Su di lui, da diverse settimane, ha puntato gli occhi il Napoli e, con l’arrivo di Gennaro Gattuso in panchina, l’interesse potrebbe trasformarsi in un tentativo concreto di portarlo all’ombra del Vesuvio. La pista partenopea piace molto a Rodriguez ma, stando a ciò che riferisce calciomercato.com, su di lui c’è anche il Fenerbahce e potrebbe partire un’asta a due.