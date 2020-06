Notizie Milan – Non ci solo i rossoneri su Gollini dell’Atalanta

MILANO – Nell’ultimo periodo molti portieri sono stati accostati al Milan, in ottica mercato. Tutte le indiscrezioni partono, ovviamente, dalla possibilità di una separazione tra Donnarumma e i rossoneri, nella prossima estate. Partenza che resta una soluzione praticabile, visti i problemi nel trovare un nuovo accordo sul rinnovo dell’estremo difensore, ma che non è certa. Nonostante questo però il diavolo si sta guardando intorno, perché nell’eventualità non vuole farsi trovare impreparato.

Uno dei nomi maggiormente accostati al Milan è quello di Gollini. Il portiere dell’Atalanta sta disputando un’ottima stagione con la Dea e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, non ci sono soltanto i rossoneri. Il calciatore, infatti, piace anche alla Roma. Anche i giallorossi sono alle prese con le indiscrezioni di mercato, che vedono Pau Lopez, attuale numero uno della compagine capitolina, seguito da diversi club di Premier League.

