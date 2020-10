Notizie Milan – Non arriveranno svincolati, nemmeno in difesa

MILANO – Stefano Pioli ha i difensori contatti. Una condizione, quella attuale del Milan, che abbiamo ampiamente riportato. Tra infortuni, Musacchio, e positivi al Covid-19, Duarte e Gabbia, la retroguardia rossonera è in piena emergenza. Sabato c’è il Derby con l’Inter e accanto a Kjaer è corsa contro il tempo per ritrovare il miglior Romagnoli, reduce da tre mesi di stop forzato. Se il capitano non darà garanzie allora sarà Franck Kessie ad adattarsi al centro della difesa. Nonostante questa situazione però la dirigenza del Milan ha deciso che non ricorrerà alla lista svincolati.