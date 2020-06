Notizie Milan – Nome nuovo per il centrocampo, gioca in Bundesliga

MILANO – Il Milan e il mercato. I rossoneri non sembrano volersi fermare dopo aver praticamente chiuso, anche se non è ancora arrivata l’ufficialità, Pierre Kalulu. Gli occhi del diavolo ora sono sul centrocampo. Nella prossima stagione servirà un compagno di reparto a Bennacer, in grado di garantire muscoli e intensità. In questi giorni diversi giocatori sono stati accostati al club meneghino, da Bakayoko, a Roca. Oggi è il turno di Marko Grujic, secondo quanto riporta il portale TMW. Calciatore di proprietà del Liverpool, ma che gioca in Bundesliga, nelle fila dell’Herta Berlino. Il giocatore in passato è stato seguito anche dalla Lazio e non è detto che la squadra capitolina abbia “mollato la presa”, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Milinkovic-Savic.

