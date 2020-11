Notizie Milan – Nessuno come la squadra di Pioli, i numeri dei rossoneri

MILANO – Vince e convince questo Milan. Nessuno in Serie A ha fatto meglio da dopo il lockdown e i numeri lo testimoniano. Tuttosport infatti ha riportato le statistiche sulla squadra rossonera, dalla ripartenza del campionato. 46 punti conquistati, 24 risultati utili, tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Soprattutto zero sconfitte. Nessuno è riuscito a fare meglio di Ibrahimovic e compagni, numeri che testimoniano la supremazia rossonera, come dimostra anche la classifica attuale della Serie A.