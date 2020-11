Notizie Milan – Nessuno come i rossoneri nei maggiori campionati europei

MILANO – Tre unti anche contro la Fiorentina e il Milan ‘scappa’ a più cinque dall’Inter, seconda in classifica. Non c’è però solo primato in Serie A per i rossoneri, la squadra di Stefano Pioli, infatti, è l’unica imbattuta nei cinque maggiori campionati europei di calcio. Nessuno come il Diavolo, né in Premier League, né in Bundesliga, o nella Liga, così come in Ligue 1. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport, analizzando il momento della squadra meneghina