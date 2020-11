Notizie Milan – Napoli, Bakayoko torna ad allenarsi in gruppo

MILANO – Allarme rientrato per il Napoli, almeno per quanto riguarda Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese, secondo quanto riporta riporta Sky Sport, ha svolto l’allenamento on il resto del gruppo e dovrebbe esserci in campo domenica prossima contro il Milan. Gattuso può tirare un sospiro di sollievo, dato che per la gara del San Paolo, con ogni probabilità dovrà rinunciare a Osimhen. L’attaccante ha svolto solo lavoro individuale. Cambio di modulo in vista per la sfida con i rossoneri, dal 4-2-3-1, al 4-3-3, con Mertens pronto a guidare l’attacco azzurro da punta centrale.