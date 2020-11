Notizie Milan – Musacchio, secondo allenamento in gruppo

MILANO – Mateo Musacchio continua a lavorare per tornare a disposizione del Milan e di Stefano Pioli. Secondo quanto riporta Sky Sport, il centrale argentino oggi ha svolto il suo secondo allenamento con il resto del gruppo. Una buona notizia per il diavolo quindi, l’ex Villarreal potrà essere utile al Milan nel rotazioni in difesa, dato che riuscire a strappare una maglia da titolare alla coppia Romagnoli-Kjaer. I due centrali titolari sono insostituibili per l’allenatore del club meneghino.