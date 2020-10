Notizie Milan – Musacchio e Duarte sempre in uscita

MILANO – Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, Leo Duarte e Mateo Musacchio restano in uscita dal Milan. I due difensori finora non hanno disputato neanche un minuto in gare ufficiali, dato che il brasiliano è fermo a causa della positività al Covid-19. Mentre l’argentino è alle prese con un infortunio. Si proverà a trovare una soluzione ad entrambi nella finestra di mercato invernale, così come la dirigenza rossonera, proverà a far arrivare un centrale a Milanello. Il mercato è chiuso ma il Milan è già al lavorare per rinforzare la sua rosa.