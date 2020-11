Notizie Milan – Moratti: “Rossoneri primi con merito”

MILANO – Anche l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato del Milan. Intervistato dal quotidiano Leggo, ha espresso il suo punto di vista sul momento dei rossoneri, ecco le sue parole:

“Il Milan che ho visto in questo campionato merita il primo posto e credo sia giusto per loro poter ambire allo scudetto. Ibra? E’ eccezionale, i tifosi rossoneri devo sperare che torni il prima possibile dall’infortunio. In ogni caso credo che la favorita sia ancora la Juventus, Pirlo si sta adattando sempre di più al suo nuovo ruolo“.