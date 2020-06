Notizie Milan – Mirabelli: “Ho provato a prendere Aubameyang”

MILANO – Massimiliano Mirabelli, ai microfoni di TMW, è tornato a parlare della sua avventura in rossonero. Ecco che cosa ha detto.

: «Aubameyang è un mio pupillo, mi piaceva già dei tempi in cui ero all’Inter, lo seguivo da quando giocava nel Saint Etienne. Ho provato a segnalarlo ai nerazzurri, ma non sono stato abbastanza bravo a farmi ascoltare. Quando sono andato al Milan, poi, ci ho riprovato. Ho provato a prenderlo perché è un attaccante straordinario, per come la vedo io può giocare in qualsiasi top club europeo, ma non era semplice arrivare a lui, costava molto. Quando ero dirigente rossonero era già esploso».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live