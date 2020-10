Notizie Milan – Mirabelli: “Bakayoko fantastico, ora Napoli da scudetto”

MILANO – Torna a parlare Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan. Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss e al centro del discorso ci sono stati Bakayoko, calciatore anche nel mirino dei rossoneri e del Napoli.

“Il Napoli ha fatto ottime cose sul mercato quest’anno. Per me Bakayoko è un acquisto fantastico, Gli azzurri ora non devono avere paura di nessuno, anzi serve maggiore consapevolezza, per come la vedo io sì può puntare anche allo Scudetto. Penso che si la squadra attrezzata al meglio per lottare con la Juventus. Non c’è però solo Bakayoko, anche mantenere in rosa calciatori come Koulibaly è un ottimo risultato“.