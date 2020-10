Notizie Milan – Milik, la Fiorentina non molla la presa

MILANO – Secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, la Fiorentina non avrebbe perso le speranze di arrivare a Arek Milik. L’attaccante polacco del Napoli, infatti, è stato messo messo fuori dalla rosa dei partenopei. Una sua cessione a gennaio è possibile e i viola infatti torneranno alla carica nella prossima finestra di mercato. In caso contrario gli azzurri porrebbero prendere l’attaccante in estate a parametro zero. Dato che il polacco non ha intenzione di rinnovare con la società di De Laurentiis. Anche il Milan aveva pensato al calciatore, quando il rinnovo di Ibrahimovic sembrava essere lontano. I rossoneri però hanno accantonato la pista preferendo trovare un nuovo accordo con lo svedese.