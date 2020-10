Notizie Milan – Milenkovic una pretendente potrebbe tornare alla carica

MILANO – Nikola Milenkovic è stato uno dei nomi più chiacchierati dell’ultima sessione di calciomercato. Alla fine il serbo è rimasto alla Fiorentina, nonostante la corte serrata del Milan, non è detto però che i rossoneri non decidano di tornare sull’obiettivo per la difesa. Il Diavolo però dovrà fare molta attenzione alla concorrenza, secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti il calciatore è nel mirino di altri club, da tempo, e uno di questi potrebbe tornare alla carica a gennaio. Si tratta dell’Inter che non è affatto contenta della prova di alcuni difensori, nelle ultimi giornate. In particolare la lente d’ingrandimento è su Kolarov. L’ex Roma ha disputato un Derby disastroso.