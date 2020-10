Notizie Milan – Milenkovic, solo un arrivederci a gennaio?

MILANO – Era il grande obiettivo per la difesa, nella sessione estiva di mercato. Il Milan però non è riuscito a strapparlo alla Fiorentina. Il nome di Nikola Milenkovic però resta sempre molto attuale per i rossoneri. Il serbo difficilmente rinnoverà il suo contratto con i viola e il rischio di una sua partenza a parametro zero, è concreto. Il Diavolo potrebbe tornare alla carica tra qualche mese, magari a prezzo scontato, dato che Commisso, se resteranno così le cose, sarà costretto a venderlo. Ovviamente il Milan dovrà lavorare ai fianchi dell’entourage del ragazzo. Che quello in estate sia stato solo un arrivederci a gennaio?