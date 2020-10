Notizie Milan – Milenkovic, sempre più addio con la Fiorentina

MILANO – In estate il Milan ha provato a portare a Milanello Nikola Milenkovic, ma la richiesta della Fiorentina di 40 milioni di euro ha mandato a vuoto il tentativo dei rossoneri. Ora però il club viola rischia di perdere il giocatore a parametro zero. Il contratto con il serbo, infatti, è in scadenze e al momento è sempre più difficile che arrivi la fumata bianca per il rinnovo. Non è escluso, dunque, che a gennaio il Milan e le altre pretendenti possano farsi vive per provare a convincere la Fiorentina a cedere il proprio difensore: in questo modo la viola eviterebbe di perdere il difensore a zero.