Notizie Milan – Milenkovic, ora la concorrenza aumenta e preoccupa

MILANO – Continua ad essere uno dei nomi più ricercato sul mercato, con tante squadre alla finestra per arrivare a mettere le mani su Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina è uno dei grandi obiettivi del Milan, che lo ha inseguito per tutta l’estate, senza però riuscire nel suo viste le altissime richieste dei viola. Quaranta milioni di euro che sono stati un ostacolo insormontabile per i rossoneri. Secondo quanto riporta La Nazione però, sul giocatore non c’è solo il Diavolo, anzi Manchester United e Tottenham sarebbero in pressing. E a gennaio potrebbero tentare un nuovo assolato, forti anche del fatto che il contratto del giocatore è in scadenza. Il rinnovo con la Fiorentina non è arrivato e difficilmente ci sarà un nuovo accordo. Nella prossima sessione invernale quindi il prezzo del giocatore calerà, anche perché c’è il rischio di un addio a parametro zero. Il Milan intanto ‘affila le armi’ sa che se vuole arrivare al centrale dovrà affrontare la concorrenza, che aumenta con il passare del tempo e che inizia anche a preoccupare.