Notizie Milan – Milenkovic: il Napoli sfida i rossoneri

MILANO – Nikola Milenkovic potrebbe essere uno dei nomi più ricorrenti nella prossima sessione estiva di mercato. Potrebbe perché la Fiorentina non ha intenzione di provarsi del serbo e per cautelarsi avrebbe anche intenzione di offrire al giocatore il rinnovo contrattuale. Questo però, per il momento, non ha fatto desistere le ammiratrici del giocatore, come il Milan. I rossoneri vorrebbero portare Milenkovic a Milanello per comporre una nuova coppia di centrali affidabile. Con il serbo ad agire sul centro destra e Romagnoli sul centro sinistra. Non sarà semplice però, perché oltre alle resistenze dei viola, va riscontrata anche la concorrenza di una nuova pretendente. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, anche il Napoli di Gennaro Gattuso starebbe pensando al giocatore. L’entrata in scena dei partenopei complica, e non poco, i piani dei rossoneri, la Fiorentina potrebbe anche decidere di cedere Milenkovic, scatenando una vera e propria asta estiva.

