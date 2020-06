Notizie Milan – Milenkovic, i rossoneri continuano a spingere per lo scambio

MILANO – Il Milan continua ad insistere per arrivare a Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina, infatti, è il profilo il preferito della società rossonera per rinforzare il reparto arretrato del prossimo anno. Secondo quanto riporta Tuttosport, il diavolo è tornato a proporre lo scambio con Lucas Paquetà. Il brasiliano piace molto ai viola e la possibilità di inserirlo nella trattativa non è così remota, dato che la società gigliata aveva provato ad arrivare al centrocampista già a gennaio. Per quanto riguarda Milenkovic, invece, il Milan vorrebbe provarlo a prendere vista la sua duttilità tattica che può portarlo a giocare sia da centrale difensivo,c he da terzino destro.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live