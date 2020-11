Notizie Milan – Milenkovic, cosa cambia con l’arrivo di Prandelli

MILANO – Fuori Beppe Iachini, dentro Cesare Prandelli. La Fiorentina ha operato il primo cambio in panchina in questa stagione di Serie A. L’arrivo del nuovo allenatore in casa viola potrebbe avere ripercussioni, ovviamente anche sul mercato. Non solo in entrata ma anche in uscita. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il futuro di Nikola Milenkovic resta ancora ‘nebuloso’. La società gigliata quest’estate ha fatto muro per il serbo, vista la richiesta di 40 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel 2022. Il rinnovo tarda arrivare, però prima di prendere una decisione sul centrale sarà proprio Prandelli che dovrà valutare, anche con le sue scelte visto il probabile cambio di modulo dalla difesa 3 a quella a 4, Milenkovic. L’arrivo del nuovo tecnico, quindi, potrebbe bloccare la partenza del giocatore.