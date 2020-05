Notizie Milan – Milanello: il report della seduta odierna

MILANO – Il Milan è tornato ad allenarsi oggi, in vista della possibile ripresa del campionato. I rossoneri hanno lavorato in gruppo, con l’ausilio del pallone. Esercitazioni tecniche quindi, che dovranno aiutare mister Pioli nella scelta del sostituto di Zlatan Ibrahimovic, in attacco.

Proprio lo svedese oggi era nel centro sportivo rossonero, La punta ha iniziato il lavoro, con terapie e cure specifiche, per smaltire la lesione al muscolo soleo del polpaccio destro. Ibra dovrebbe tornare per i primi di luglio.

Unico assente ancora Franck Kessie, ieri ha effettuato il primo esame contro il coronavirus. Se anche il secondo test darà responso negativo potrà tornare a lavorare con il resto del gruppo.

