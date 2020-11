Notizie Milan – Milanello, annullato l’allenamento dopo la positività di Pioli

MILANO – E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno la positività al Covid-19 di Stefano Pioli. Lo comunicato il Milan con un nuova nuova nota ufficiale, il tecnico rossonero si trova in isolamento ed è asintomatico e tutto il gruppo nelle prossimi ore si sottoporrà ad un nuovo ciclo di tamponi. Annullato quindi l’allenamento odierno, il terzo consecutivo dopo una breve pausa. L’appuntamento è fissato per lunedì, agli ordini di Murelli, membro dello staff dell’allenatore del Milan.