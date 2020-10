Notizie Milan – Milan-Roma: “Vi vogliamo allo stadio”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

“Vi vogliamo a San Siro!”. Questa è la chiamata dei calciatori rossoneri che vogliono i tifosi allo stadio per Milan-Roma ed è questo il motivo per cui, dal 19 al 23 ottobre, puoi provare a vincere inviti esclusivi per assistere alla sfida in programma il prossimo lunedì 26 ottobre alle 20.45.

Partecipare è facilissimo: basta accedere alla pagina del concorso, inserire le proprie credenziali MyMilan, previa registrazione, e in un solo click si potrà subito scoprire se si è uno dei fortunati vincitori che potranno essere presenti a San Siro, accompagnati da un amico, per assistere alla gara dalle Poltroncine Primo Anello Rosso.

Un’occasione unica per assaporare nuovamente l’emozione della partita vista dagli spalti, un’opportunità imperdibile per vivere la magia che solo lo stadio sa regalare!

Cosa aspetti? Prova a vincere subito!