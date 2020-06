Notizie Milan – Meunier ha scelto il Borussia Dortmund

MILANO – Il futuro di Meunier dovrebbe essere in Bundesliga. Il terzino lascerà a parametro zero il PSG e a lungo è stato inseguito da diversi di Serie A, compreso il Milan. La telenovela di mercato però dovrebbe essere ormai vicina alla conclusione, con il giocatore che avrebbe scelto il Borussia Dortmund, come prossima meta della sua carriera. La Bild ha rincarato la dose, affermando che ormai è questione di tempo per l’arrivo dell’ufficialità, notizia poi ripresa e confermata anche dai media francesi. I rossoneri quindi sono stati beffati, anche se l’operazione per portare il belga a Milanello era davvero complicata. Moltissimi club, non solo italiani, hanno provato a convincere il giocatore, ma alla fine la dovrebbero spuntare i gialloneri.

