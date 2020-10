Notizie Milan – Mercato: tutti i nomi per la difesa rossonera

MILANO – Milenkovic, Fofana e Ajer non sono più raggiungibili per il Milan. Se per il serbo e il centrale del Celtic è una questione prettamente economica, troppo alte le richieste per i loro cartellini, il francese invece ha scelto di andare a giocare in Premier League, al Leicester. I rossoneri quindi hanno indirizzato il loro sguardo verso altri profili.

TOMIYASU –

Tomiyasu è il nome che piace di più alla dirigenza, vista la sua duttilità tattica, come per Milenkovic. E’ in grado di giocare sia centrale che terzino destro e rappresenterebbe un’ottimo soluzione per Pioli. Il Bologna però ha chiesto 25 milioni di euro per il giapponese, troppi anche in questo caso per le casse del Diavolo.

GLI ALTRI –

Pezzella è sempre nella lista del Milan, ma trattare con la Fiorentina non è semplice, i precedenti legati a Milenkovic e Chiesa ne sono la prova. Piace anche Nacho del Real Madrid e i buonissimi rapporti con i Blancos potrebbero influire sulla trattativa, si potrebbe optare per una sorte di Brahim Diaz-bis, o un Theo Hernandez-bis. Restano in piedi anche le ipotesi Nastasic e Kabak, entrambi dello Schalke 04. non però escluse sorprese da qui alla fine del mercato.