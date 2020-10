Notizie Milan – Mercato: tutti i nomi per la difesa a gennaio

MILANO – Il Milan non si arrende, i rossoneri sono sempre alla ricerca di un difensore centrale e con ogni probabilità torneranno alla carica a gennaio. I nomi sulla lista di Maldini e Massara, secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, sono sempre gli stessi: Nikola Milenkovic della Fiorentina, Kabak dello Schalke, Ajer del Celtic e Pezzella, in forza sempre alla squadra viola. Quindi non sono cambiati gli obiettivi del Diavolo. Il Milan in questo momento vive l’emergenza in difesa. Musacchio è ancora fermo ai box. Gabbia e Duarte sono alle prese con il Coronavirus. Per il Derby restano Romagnoli e Kajer. Se uno dei due dovesse avere un problema, allora toccherà a Kessie adattarsi in un ruolo non suo.