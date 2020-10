Notizie Milan – Mercato: Torreira atteso a Madrid per le visite mediche

MILANO – Secondo quanto riporta AS, media spagnolo, Lucas Torreira è atteso nella capitale iberica per sostenere le visite mediche con quella che sarà la sua nuova squadra. L’Atletico Madrid, infatti, ha vinto la corsa per arrivare al mediano dell’Arsenal.

L’uruguaiano piaceva anche al Milan, ma non solo. Torino, Fiorentina e Roma avevano pensato al calciatore in questa sessione di mercato. Torreira arriverà in Liga con la formula del prestito e i Colchoneros vogliono chiudere l’operazione prima della convocazione con la sua nazionale.