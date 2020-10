Notizie Milan – Mercato: Thauvin a parametro zero?

MILANO – Tuttosport, ha riportato gli ultimi aggiornamenti di mercato, per quanto riguarda il Milan. Il quotidiano sportivo, in edicola questa mattina, riporta come ai rossoneri sia stato accostato Florian Thauvin. Il fantasista francese è attualmente in forza al Marsiglia.

Il suo arrivo però non è previsto per questa sessione estiva di mercato. L’arrivo del calciatore potrebbe essere previsto, da svincolato, per il prossimo anno. Oppure il Milan potrebbe decidere di investire 15 milioni di euro, tra qualche mese, nella prossima finestra invernale di mercato, quando il club francese sarà costretto a cedere il suo giocatore per non perderlo a parametro zero. Il contratto di Thauvin, infatti, è in scadenza nel 2021 e non sembra intenzionato a rinnova re con il Marsiglia.