Notizie Milan – Mercato: su Vlahovic ci sono gli occhi di due big europee

MILANO – Dusan Vlahovic resta sempre al centro delle voci di calciomercato. Secondo quanto riporta il portale firenzeviola.it, sul serbo ci sarebbero l’interesse anche di Borussia Dortmund e Tottenham. Le due società, infatti, starebbero seguendo il calciatore convinte dal potenziale del ragazzo. Sembra che siano arrivate anche le prime offerte per il giocatore, con proposte che dovrebbero sfiorare i 15-20 milioni di euro, anche se non arrivano conferme. L’intenzione della Fiorentina però è quella di non cedere, anzi i viola vorrebbero prolungare fino al 2025 l’accordo con Vlahovic. Lo stesso attaccante non ha mai spinto per lasciare Firenze, così come non è sembrato convinto dell’ipotesi legata ai prestiti a Parma e Verona. L’attaccante era entrato anche nell’orbita del Milan, come possibile vice-Ibrahimovic, ma come per Pezzella, Milenkovic e Chiesa le richiesta della società gigliata erano inarrivabili per le casse rossonere.