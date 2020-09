Notizie Milan – Mercato: strada in salita per gli affari con la Fiorentina

MILANO – Arrivano nuovi aggiornamenti di mercato sul Milan. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, la strada per i possibili affari tra i rossoneri e la Fiorentina in questo momento è in salita. Il Diavolo resta sempre interessato ai profili di German Pezzella e Nikola Milenkovic, individuati dalla dirigenza del club meneghino come possibili rinforzi per il reparto arretrato di Stefano Pioli. I viola però non hanno intenzione di accettare contropartite tecniche. Mentre il Milan avrebbe intenzione ad offrire il cartellino di Paquetà, per abbassare le pretese della società gigliata. Il brasiliano resta in uscita, ma difficilmente la Fiorentina sarà la prossima tappa della sua carriera.