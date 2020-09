Notizie Milan – Mercato: si guarda in Francia per l’attacco

MILANO – Il Milan continua a guardare alla Francia per rinforzare la sua rosa. Dopo l’arrivo, l’anno scorso, di Rafael Leao, dal Lille, e di Pierre Kalulu, dal Lione in questa sessione di mercato, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su un altro calciatore, secondo quanto riporta l’Equipe. Si tratta di Georginio Rutter, diciottenne attaccante del Rennes. Il calciatore però piace anche ad altri club, Arsenal e Newcastle lo seguono da vicino, così come anche diverse società della Bundesliga sembrano essere interessate alla punta francese. Il calciatore ha collezionato 4 presenze nell’ultima Uefa Youth League, mettendo a segno anche un goal. L’esordio in Ligue 1 però non è ancora arrivato, nonostante questo l’attenzione su di lui è molta.