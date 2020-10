Notizie Milan – Mercato: Rudiger, i motivi del ‘non-arrivo’

MILANO – Fino all’ultimo il Milan ha provato ad arrivare ad un difensore centrale. Nuovo acquisto che non si è materializzato per. Tra i tanti nomi seguiti dai rossoneri c’era anche Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, ex Roma. I motivi del “non-arrivo” del tedesco sono legati alle intenzioni della dirigenza del Diavolo, vista l’età del calciatore e i costi dell’operazione, soprattutto d’ingaggio. A questo non va dimentica anche quella che è la situazione clinica del giocatore, visti i tanti infortuni dell’ultimo periodo. Questo è quello che riporta il portale calciomercato.com, su Antonio Rudiger e il Milan.