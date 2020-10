Notizie Milan – Mercato: per Simakan era tutto pronto, anche l’aereo

MILANO – Il Milan fino all’ultimo ha provato a prendere un difensore, con cui rinforzare la sua rosa. Dopo i tanti no e i tanti rifiuti collezionati, i rossoneri avevamo messo gli occhi su Mohamed Simakan dello Strasburgo. Il Diavolo aveva definito tutto, era pronto anche un aereo provato che sarebbe volato fino in Francia per prelevarlo, secondo quanto riporta RMC Sport. Purtroppo per i rossoneri non c’è stato nulla d fare la società transalpina ha rifiutato anche l’ultima proposta alzo così un muro inviolabile sul suo calciatore.