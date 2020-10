Notizie Milan – Mercato: parla l’agente di German Pezzella

MILANO – German Pezzella è uno dei nomi principali del mercato del Milan. Il difensore argentino però per il momento resta solo un’idea per i rossoneri. Ai microfoni di Radio Colonia, ha parlato Martin Guastadisegno, agente del giocatore argentino, del mercato e dell’interesse del Diavolo. Ecco le sue parole:

“Mercato? Se arriveranno offerte le valuteremo, una a dire il vero è arrivata, è quella del Milan. Risale a circa una decina di giorni fa, ma non abbiamo potuto decidere cosa fare, perché la Fiorentina ha scelto di non vendere. Lunedì si chiude il mercato, quindi potrebbero arrivare nuove offerte, ci sono però tante squadre su German, le piste Napoli e Valencia non sono chiuse“.