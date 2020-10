Notizie Milan – Mercato: Mario Mandzukic è più lontano

MILANO – Mario Mandzukic nella giornata odierna era tornato alla ribalta per il Milan. Un nome nuovo per il mercato dei rossoneri, dato che anche nelle passate sessione di compravendite era stato associato ai rossoneri, in più occasioni, come lo scorso quando inverno. Poi il Diavolo però preferì concentrarsi sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Anche questa volta il croato ex Juventus non arriverà, il no è arrivato direttamente dalla dirigenza del club meneghino. Come al solito sono l’età del calciatore e la sostenibilità economica dell’operazione ad aver fatto da freno.