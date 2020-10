Notizie Milan – Mercato: Junior Firpo resterà a Barcellona

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Secondo quanto riporta Marca, il Barcellona avrebbe preso una decisione sul futuro di Junior Firpo. Il calciatore infatti sarebbe stato tolto dal mercato, nonstante diverse squadre, anche in Serie A, erano interessate al terzino.

Piaceva anche al Milan, oltre ad essere stato offerto all’Inter nella trattativa per Lautaro Martinez. I blaugrana hanno preso questa decisione vista le difficoltà trovate per arrivare ad un sostituto. Junior Firpo quindi resterà in catalogna, anche perché restano poche ore prima della chiusura del mercato.