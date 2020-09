Notizie Milan – Mercato: il colpo Pessina si allontana

MILANO – Con l’arrivo di Tonali e la trattativa per Bakayoko che avanza, nonostante le difficoltà, alcuni obiettivi di mercato sono stati, di conseguenza, messi in secondo piano. Come nel caso Pessina. Il centrocampista dell’Atalanta infatti era uno degli obiettivi dei rossoneri, dopo l’ottima stagione all’Hellas Verona, ma il Diavolo ha deciso di concentrarsi su altri obiettivi. Strada libera quindi per la stessa squadra veneta che adesso si è avvicinata notevolmente al ritorno del calciatore calciatore, secondo quanto riportato dal Corriere di Verona. Il Milan ha fatto le sue scelte, preferendo altri calciatori, e mollando la presa definitivamente su Pessina.