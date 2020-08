Notizie Milan – Mercato: Florentino Luis, irrompe il Fulham

MILANO – Secondo quanto riporta A Bola, il Fulham si sarebbe iscritto alla corsa per Florentino Luis. Il centrocampista portoghese è un obiettivo di mercato del Milan, ma i rossoneri sembrano aver messo in secondo piano il calciatore, vista la decisa sterzata su Bakayoko del Chelsea e Tonali del Brescia. Una scelta che potrebbe favorire il club inglese, che non ha perso tempo e avrebbe presentato la prima offerta per il calciatore di proprietà del Benfica. Servono 30 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Florentino Luis, cifra che il Milan conosce bene e con cui si è dovuto scontrare in tempi recenti. I lusitani non hanno intenzione di concedere sconti, ma il Fulham non sembra spaventato.