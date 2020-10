Notizie Milan – Mercato: fallito anche l’assalto ‘disperato’ a Pezzella

MILANO – Un difensore centrale. Questo era il grande obiettivo del Milan sul mercato, obiettivo che però non è stato centrato. I rossoneri, secondo quanto riporta il portale TMW, infatti verso la chiusura della sessione estiva sarebbero tornati alla carica per German Pezzella, capitano della Fiorentina. Offerta di prestito per l’argentino, quella presentata dal Diavolo al club viola e ovviamente proposta rispedita al mittente, dato che non ci sarebbe stato tempo per trovare un sostituto. Lo ha confermato anche il direttore sportivo della squadra gigliata, Daniele Pradè: “Pezzella? L’unica offerta ce l’ha portata il 5 a sera il Milan era una proposta di prestito“.