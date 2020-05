Notizie Milan – Mercato: ecco il budget per il prossimo mercato

MILANO – Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Elliott il fondo proprietario del Milan avrebbe fissato il budget per la prossima sessione di mercato estivo. Dovrebbero essere 75 i milioni di euro a disposizione dei rossoneri, per completare le operazioni in entrata e allestire una squadra che sarà in grado di lottare di lottare per un posto in Champions League. A questi andranno aggiunti anche i soldi che entreranno nelle casse della società, con le operazioni in uscita. Almeno la metà di quanto incassato sarà destinato al mercato in entrata. Iniziano a prendere forma, quindi, le strategie del diavolo. Il primo passo però sarà annunciare la nuova guida tecnica, Ralf Rangnick. A meno di clamorosi ed imprevisti colpi di scena.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live