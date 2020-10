Notizie Milan – Mercato chiuso, quali sono i migliori svincolati?

MILANO – No, il Milan non sta pensando ad uno svincolato, ma vista la situazione di emergenza in difesa, nella peggiore delle ipotesi, un nuovo infortunio, Maldini e Massara potrebbero decidere di andare su un paramento zero. Ma quali sono i migliori svincolati sul mercato? Ci ha pensato il portale TMW a stilare la lista dei dieci migliori giocatori attualmente senza contratto. Ecco di chi si tratta:

Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Kwadwo Asamoah, Mario Götze, Nathaniel Clyne, Hatem Ben Arfa, Ezequiel Garay, Fabio Borini, Jack Wilshere, Daniel Sturridge.

In questa lista l’unico “appetibile” in questo momento è Garay, ma per or i rossoneri non sembrano essere intenzionati a muoversi su questo fronte.