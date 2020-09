Notizie Milan – Mercato: Chiesa, il punto della situazione sull’esterno

MILANO – La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione su Federico Chiesa e il Milan. L’esterno della Fiorentina, infatti, resta una pista viva per i rossoneri, anche se per ora non c’è nulla di concreto tra i viola e il club meneghino. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo, infatti, non esisterebbe alcuna trattativa per portare il nazionale italiano a Milano, in questo momento. La pista di mercato però potrebbe essere percorsa alla fine del mercato, quando sarà possibile riuscire a fare accordi, magari a condizioni più vantaggiose. Proprio le condizioni economiche della possibile operazione restano, per ora, l’ostacolo più grande alla trattativa.