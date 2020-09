Notizie Milan – Mercato: Bakayoko tra i rossoneri e il PSG

MILANO – Bakayoko resta nei radar del Milan, anche se la priorità di mercato dei rossoneri in questo momento è un difensore. Il centrocampista francese però interessa anche al PSG, il Chelsea però non ha intenzione di concedere sconti ai parigini, così come è stato per il Diavolo. La strada del prestito resta valida sia per il Milan che per il Paris Saint Germain, ma lo scoglio in questo caso è la formula legato al riscatto con i due club che vorrebbero optare per il diritto. mentre i londinesi accetterebbero soltanto l’obbligo.