Notizie Milan – Mercato: Bakayoko, sempre vivo l’interesse del PSG

MILANO – Bakayoko resta nei radar del Milan, anche se la priorità di mercato dei rossoneri in questo momento è un difensore. Il centrocampista francese però interessa anche al PSG, il Chelsea però non ha intenzione di concedere sconti ai parigini, così come è stato per il Diavolo, secondo quanto riporta il portale TMW. La strada del prestito resta valida sia per il Milan che per il Paris Saint Germain, ma lo scoglio in questo caso è la formula legato al riscatto con i due club che vorrebbero optare per il diritto. mentre i londinesi accetterebbero soltanto l’obbligo.