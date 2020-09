Notizie Milan – Mercato: anche la Lazio su Omar Alderte

MILANO – Nonostante il campionato di Serie A sia iniziato, il calciomercato è in continua evoluzione. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe messo gli occhio su Omar Alderte. Difensore centrale ventiquattrenne, paraguaiano del Basilea, che in passato era stato proposto anche al Milan. I biancocelesti , però, devono prima liberare un posto in difesa, oltre a quello di extracomunitario. Il difensore però è sembra essere uscito dai radar rossoneri, anche se il Diavolo è ala ricerca di un centrale difensivo, vista l’emergenza in quel reparto. Lazio e Milan sono entrambe alla ricerca di un difensore, e si è parlato di Nastasic per entrambi i club.